2019-11-29T15:04:35+03:00
Общество

Рязанский священник приглашает пробежаться с ним по парку

Иерей Павел Коньков выбрал нетипичный формат общения со своей паствой
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: группа "Молодежная пробежка", социальная сеть "ВКонтакте".Фото: группа "Молодежная пробежка", социальная сеть "ВКонтакте".
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В субботу, 30 ноября, рязанский священник, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при больнице имени Семашко иерей Павел Коньков приглашает горожан пробежаться с ним по парку. Сбор желающих назначен на 12.30 у скульптурной группы с лосями в ЦПКиО (Рязань).

«Побежали вместе в новую жизнь» - именно под таким девизом пройдет эта акция. Первая пробежка с Павлом Коньковым состоялась 28 сентября, тогда участники – их собралось около десятка – пробежали почти три километра.

Отметим, что Коньков, далеко не единственный бегающий в Рязанской епархии священник. Своими дистанциями известен также настоятель храма Михаила Архангела в Михайлове (Щетиновка) отец Вячеслав Штанько.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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