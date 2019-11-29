Рязанский священник приглашает пробежаться с ним по парку
В субботу, 30 ноября, рязанский священник, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при больнице имени Семашко иерей Павел Коньков приглашает горожан пробежаться с ним по парку. Сбор желающих назначен на 12.30 у скульптурной группы с лосями в ЦПКиО (Рязань).
«Побежали вместе в новую жизнь» - именно под таким девизом пройдет эта акция. Первая пробежка с Павлом Коньковым состоялась 28 сентября, тогда участники – их собралось около десятка – пробежали почти три километра.
Отметим, что Коньков, далеко не единственный бегающий в Рязанской епархии священник. Своими дистанциями известен также настоятель храма Михаила Архангела в Михайлове (Щетиновка) отец Вячеслав Штанько.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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