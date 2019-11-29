Рязанский священник приглашает пробежаться с ним по парку

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-29T15:04:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 30 ноября, рязанский священник, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при больнице имени Семашко иерей Павел Коньков приглашает горожан пробежаться с ним по парку. Сбор желающих назначен на 12.30 у скульптурной группы с лосями в ЦПКиО (Рязань).

«Побежали вместе в новую жизнь» - именно под таким девизом пройдет эта акция. Первая пробежка с Павлом Коньковым состоялась 28 сентября, тогда участники – их собралось около десятка – пробежали почти три километра.

Отметим, что Коньков, далеко не единственный бегающий в Рязанской епархии священник. Своими дистанциями известен также настоятель храма Михаила Архангела в Михайлове (Щетиновка) отец Вячеслав Штанько.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Рязанские священнослужители выступили в ИК №5

Они привезли подарки для детей сотрудников и воспитанников детского сада села Клекотки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU