Рязанские священнослужители выступили в ИК №5
24 декабря пятеро рязанских священников дали благотворительный концерт в исправительной колонии №5 в селе Клекотки. Выступление впервые посвятили ветеранам системы исполнения наказаний.
- В рамках праздника организованного совместно с УФСИН в колонию приехали прихожане храма города Митино. Они привезли 100 подарков для детей сотрудников и воспитанников местного детского сада, - сообщается на сайте рязанской епархии.
После концерта состоялась беседа, во время которой зашла речь о победе заключенного из этой колонии в региональном конкурсе православной живописи. Его работа направлена в синодальный отдел по тюремному служению и теперь будет участвовать во всероссийском этапе смотра.