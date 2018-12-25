Рязанские священнослужители выступили в ИК №5

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-25T15:22:29+03:00

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24 декабря пятеро рязанских священников дали благотворительный концерт в исправительной колонии №5 в селе Клекотки. Выступление впервые посвятили ветеранам системы исполнения наказаний.

- В рамках праздника организованного совместно с УФСИН в колонию приехали прихожане храма города Митино. Они привезли 100 подарков для детей сотрудников и воспитанников местного детского сада, - сообщается на сайте рязанской епархии.

После концерта состоялась беседа, во время которой зашла речь о победе заключенного из этой колонии в региональном конкурсе православной живописи. Его работа направлена в синодальный отдел по тюремному служению и теперь будет участвовать во всероссийском этапе смотра.