2018-12-25T15:22:29+03:00
Общество

Рязанские священнослужители выступили в ИК №5

Они привезли подарки для детей сотрудников и воспитанников детского сада села Клекотки
Константин МОГИЛИН
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24 декабря пятеро рязанских священников дали благотворительный концерт в исправительной колонии №5 в селе Клекотки. Выступление впервые посвятили ветеранам системы исполнения наказаний.

- В рамках праздника организованного совместно с УФСИН в колонию приехали прихожане храма города Митино. Они привезли 100 подарков для детей сотрудников и воспитанников местного детского сада, - сообщается на сайте рязанской епархии.

После концерта состоялась беседа, во время которой зашла речь о победе заключенного из этой колонии в региональном конкурсе православной живописи. Его работа направлена в синодальный отдел по тюремному служению и теперь будет участвовать во всероссийском этапе смотра.

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