2019-11-29T13:43:19+03:00
Звезды

«Люксор» приглашает рязанцев на фильм «Аэронавты»

Картина основана на реальных событиях, произошедших в конце 19 века
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Кинотеатр «Люксор» в ТЦ «Круиз» приглашает рязанцев на фильм «Аэронавты».

В основе картины – реальная история метеоролога Джеймса Глейшера, который в 1862 году с напарником Генри Трейси Коксвеллом поднялся на высоту 9 тысяч метров. Они совершили научный прорыв!

В фильме напарником Джеймса становится женский персонаж – собирательный образ аэронавтов Софии Бланшар и Маргарет Грэм. Героям предстоит пройти множество испытаний подготовленных стихией, а зрители смогут понаблюдать за тем, как творилась история.

В широкий прокат картина выходит 5 декабря.

Сайт кинотеатра «Люксор» здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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