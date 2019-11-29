«Люксор» приглашает рязанцев на фильм «Аэронавты»
Кинотеатр «Люксор» в ТЦ «Круиз» приглашает рязанцев на фильм «Аэронавты».
В основе картины – реальная история метеоролога Джеймса Глейшера, который в 1862 году с напарником Генри Трейси Коксвеллом поднялся на высоту 9 тысяч метров. Они совершили научный прорыв!
В фильме напарником Джеймса становится женский персонаж – собирательный образ аэронавтов Софии Бланшар и Маргарет Грэм. Героям предстоит пройти множество испытаний подготовленных стихией, а зрители смогут понаблюдать за тем, как творилась история.
В широкий прокат картина выходит 5 декабря.
Сайт кинотеатра «Люксор» здесь.
.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU