В Рязани осудили этническую группировку за организацию незаконной миграции
Трех рязанцев и двух граждан Узбекистана признали виновными в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Следствие и суд установили, что с начала 2017 года преступная группировка ради наживы организовала незаконное пребывание иностранных граждан в России. Они распределили роли между собой, нашли помещение и необходимую оргтехнику. Как выяснили «важняки», члены группировки подыскивали иностранцев, которым требовалось продлить срок пребывания и проживания, получали от них деньги за изготовление им поддельных документов.
«Используя реквизиты и печати, находящихся у них в распоряжении организаций, они изготовили уведомления о прибытии более 400 иностранных граждан на территорию России, получив в качестве вознаграждения более 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.
Кроме того, обвиняемые организовали три фиктивных браков между рязанками и гражданами Таджикистана, получив за это около 100 тысяч рублей.
Во время расследования следователи допросили около 600 свидетелей.
В суде все подсудимые признали вину и раскаялись.
В итоге суд признал их виновными и приговорил одного из них - гражданина Узбекистана – к 1 году 6 месяцам лишения свободы, остальным - назначил штрафы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Из Рязани в Домодедово, потом в Узбекистан и Молдавию. Приставы отправили на родину четырех иностранцев
Только один из них улетел не за счет российского государства. Во сколько обошелся этот перелет (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU