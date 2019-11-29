2019-11-29T12:03:04+03:00
Происшествия

В Рязани осудили этническую группировку за организацию незаконной миграции

Члены преступного сообщества «легализовали» на территории России более 400 человек. Заработали на этом более полумиллиона рублей
Яков РЫКОВ
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Члены группировки подыскивали иностранцев, которым требовалось продлить срок пребывания и проживания, получали от них деньги за изготовление им поддельных документов.Члены группировки подыскивали иностранцев, которым требовалось продлить срок пребывания и проживания, получали от них деньги за изготовление им поддельных документов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трех рязанцев и двух граждан Узбекистана признали виновными в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что с начала 2017 года преступная группировка ради наживы организовала незаконное пребывание иностранных граждан в России. Они распределили роли между собой, нашли помещение и необходимую оргтехнику. Как выяснили «важняки», члены группировки подыскивали иностранцев, которым требовалось продлить срок пребывания и проживания, получали от них деньги за изготовление им поддельных документов.

«Используя реквизиты и печати, находящихся у них в распоряжении организаций, они изготовили уведомления о прибытии более 400 иностранных граждан на территорию России, получив в качестве вознаграждения более 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, обвиняемые организовали три фиктивных браков между рязанками и гражданами Таджикистана, получив за это около 100 тысяч рублей.

Во время расследования следователи допросили около 600 свидетелей.

В суде все подсудимые признали вину и раскаялись.

В итоге суд признал их виновными и приговорил одного из них - гражданина Узбекистана – к 1 году 6 месяцам лишения свободы, остальным - назначил штрафы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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