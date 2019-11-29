В Клепиковском районе в бане погиб мужчина
В четверг, 28 ноября, примерно в 10.14 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревни Княжи Клепиковсого районе. Издательство «Пресса» уточняет, что горела баня.
На место ЧП были отправлены четыре пожарных автомобиля и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы. Строение сгорело полностью, при разборке закала внутри обнаружен труп пожилого мужчины.
В настоящее время эксперты устанавливают обстоятельства гибели человека и причины возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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