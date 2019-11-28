Парень поехал кататься с двумя 17-летними девушками и сильно пожалел об этом

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-28T17:37:22+03:00

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В Кораблинском районе спустя много дней после автоаварии стало известно о пострадавшей в ДТП 17-летней девушке, получившей открытый перелом и вывих голеностопного сустава. Сначала девушка уверяла врачей, что травма бытовая, но потом все же проговорилась.

ДТП произошло еще 9 ноября в 21.35 неподалеку от населенного пункта Молвина Слобода Кораблинского района. Установлено, что тем вечером 24-летний парень поехал кататься на автомобиле ВАЗ-2114 с двумя 17-летними девушками. Одна из пассажирок попросилась за руль, отказать ей парень не смог. Однако водительские навыки у нее оказались не на высоте. Девушка зацепила обочину и потеряла контроль над машиной, та слетела с дороги и несколько раз перевернулась.

Издательство «Пресса» сообщает, что через несколько дней после аварии в больницу обратилась и вторая 17-летняя участница происшествия, у нее оказался компрессионный перелом позвоночника. Первоначально в шоковом состоянии девушка просто не заметила недомогание.

По факту ДТП проводится проверка. Но уже известно, что 24-летнему парню за передачу управления автомобиля лицу, не имеющему водительских прав, грозит штраф 30 000 рублей, а девушке-виновнице происшествия 5000 – 15 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU