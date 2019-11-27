В Ряжске на большой скорости Lada врезалась в грузовик

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-27T13:52:07+03:00

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Во вторник, 26 ноября, около шести часов вечера серьезная авария произошла в райцентре Ряжск. На улице Дзержинского на обочине остановился грузовик Freightliner с полуприцепом. 80-летний пенсионер, двигавшийся на автомобиле Lada Largus со стороны моста через Хупту, не заметил препятствие и на большой скорости врезался в прицеп.

После удара легковой автомобиль вынесло на дорогу, где он перегородил большую часть проезжей части.

Чтобы извлечь водителя из покореженного автомобиля, спасателям пришлось резать металл. Пострадавший, по информации издательства «Пресса», доставлен в реанимацию Ряжского межрайонного медицинского центра. Около двух часов сотрудники ГИБДД направляли транспорт в объезд места ДТП, чтобы дать спокойно работать сотрудникам МЧС в ликвидации последствий автоаварии.

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15 ноября автомобиль Peugeot 308 там выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2107 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU