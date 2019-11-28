В Спасском районе на пожаре в жилом доме серьезно пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-28T13:34:15+03:00

Он доставлен в медицинское учреждение с ожогами. Инцидент произошел в деревне Ужалье

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27 ноября в деревне Ужалье Спасского района горел деревянный жилой дом и примыкающая к нему кирпичная хозпостройка. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в результате пожара, который удалось ликвидировать, мужчину 1955 года рождения госпитализировали с ожогами.

Информация о случившемся поступила диспетчеру в 21.30. Вызов отрабатывали семь человек личного состава на трех пожарных автомобилях.

Напомним, в тот же день полыхнул дом в поселке Шилово. Там погиб 58-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU