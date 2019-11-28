2019-11-28T14:02:39+03:00
Общество

В Рязани обсудили вопросы детской безопасности

В заседании общественно-экспертного совета приняла участие руководитель региональной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова
Поделиться:
Фото: ryazan.er.ruФото: ryazan.er.ru
Изменить размер текста:

27 ноября в Доме общественных организаций прошло заседание общественно-экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области на тему «Безопасное детство: эффективность реализуемых мер». В обсуждении в рамках Единой недели приема граждан приняла участие руководитель региональной партийной приемной, лидер рязанских сторонников «Единой России», депутат облдумы Татьяна Панфилова, представители регионального МЧС, УМВД, Следственного комитета.

- Сегодня родители в целях безопасности не отпускают детей из дома без телефона. Но при этом современный телефон представляет собой опасность, потому что через него можно выйти в Интернет, где родители зачастую не могут контролировать ребенка. Именно поэтому детская безопасность, в том числе информационная, — одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, — отметила Татьяна Панфилова.

Она также напомнила, что на базе общественной приемной «Единой России» часто поднимаются вопросы, связанные с безопасностью подрастающего поколения, в рамках проекта сторонников партии «Безопасный Интернет».

Участники встречи обсудили меры профилактики по предупреждению гибели детей на пожарах, проблему аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних, а также меры, которые принимаются по защите прав и законных интересов детей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Рязани объяснили, почему в троллейбусе рухнула лампа с потолка
В Рязани впервые заменили синтетические протезы сосудов на донорские
В Рязани на могиле детей, погибших от немецкой авиабомбы, отслужили литию
В Спасском районе на пожаре в жилом доме серьезно пострадал мужчина
Чуть не прибило: В троллейбусе на рязанца с потолка рухнула лампа
Задержан подозреваемый в убийстве у клуба Angels – он был в розыске 8 лет
Всем покупателям квартир в ЖК «Еврокласс» подарят кладовку или отделку
На рязанской дороге жестко столкнулись «Лада» и Renault
Грубо нарушивший ПДД рязанский священник публично извинился
Рязанский владыка рассказал о спасенном попугае и рае для животных
Рязанских водителей предупредили о гололеде
В Шилове полыхнул жилой дом – погиб мужчина
Четыре лещика и 18 щук: У рязанских браконьеров изъяли почти 11 кг рыбы
Профессионалы не смогли выбрать гимн Рязани – Новогодней столицы
Рязанские энергетики завысили плату за подключение к электросетям в 65 раз
Чиновники вновь заявили о невозможности завоза мусора в Рязанскую область из Москвы
Сити-менеджер Рязани Елена Сорокина ответила на коллективное обращение из УРТ
Четыре серебряных волонтера будут работать в «Новогодней столице–2020»
В Касимовском суде рассмотрено уголовное дело о шпионской технике
Рост числа пострадавших в ДТП связали с «новым качеством» рязанских дорог
Маламуты и самоеды. Под Рязанью пройдут гонки на ездовых собаках
Вокруг елки на Лыбедском бульваре в Рязани обустраивают каток
Фракция «Единая Россия» будет добиваться увеличения мест в детских садах