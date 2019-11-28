В Рязани обсудили вопросы детской безопасности

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-28T14:02:39+03:00

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27 ноября в Доме общественных организаций прошло заседание общественно-экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области на тему «Безопасное детство: эффективность реализуемых мер». В обсуждении в рамках Единой недели приема граждан приняла участие руководитель региональной партийной приемной, лидер рязанских сторонников «Единой России», депутат облдумы Татьяна Панфилова, представители регионального МЧС, УМВД, Следственного комитета.

- Сегодня родители в целях безопасности не отпускают детей из дома без телефона. Но при этом современный телефон представляет собой опасность, потому что через него можно выйти в Интернет, где родители зачастую не могут контролировать ребенка. Именно поэтому детская безопасность, в том числе информационная, — одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, — отметила Татьяна Панфилова.

Она также напомнила, что на базе общественной приемной «Единой России» часто поднимаются вопросы, связанные с безопасностью подрастающего поколения, в рамках проекта сторонников партии «Безопасный Интернет».

Участники встречи обсудили меры профилактики по предупреждению гибели детей на пожарах, проблему аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних, а также меры, которые принимаются по защите прав и законных интересов детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU