2019-11-27T17:31:31+03:00
Политика

Фракция «Единая Россия» будет добиваться увеличения мест в детских садах

На заседании президиума регионального политсовета были даны поручения партийному объединению в Рязанской областной Думе
Поделиться:
Фото: ryazan.er.ruФото: ryazan.er.ru
Изменить размер текста:

Подведение итогов XIX Съезда «Единой России» и участие рязанского отделения партии в новогодних мероприятиях стали основными темами обсуждения заседании президиума регионального политсовета 27 ноября.

Кроме этого, лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин вынес на рассмотрение членов президиума предложения для внесения в проект областного бюджета на 2020-2022 годы. Параметры финансового документа были утверждены в первом чтении на заседании регионального парламента 20 ноября.

- При проведении публичных слушаний одним из самых часто задаваемых вопросов от жителей был вопрос создания дополнительных мест в системе дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, — отметил Аркадий Фомин.

По его словам, Рязанской области после рассмотрения федерального бюджета планируется выделить дополнительные средства.

- В качестве приоритета при распределении этих средств я предлагаю фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обратиться к губернатору, чтобы изменить параметры бюджета и увеличить в 2020 году на 200 млн рублей бюджетные ассигнования на строительство новых зданий для детских яслей и пристроек к действующим дошкольным учреждениям, – обратился лидер рязанских единороссов к членам президиума.

Второе предложение по внесению изменений в проект бюджета касается увеличения финансирования программы поддержки местных инициатив.

- С каждым годом увеличивается количество желающих принять в ней участие. На следующий год в областном бюджете заложено повышение на 10 млн рублей. Программа очень востребована у жителей. В связи с этим предлагаем фракции «Единая Россия» также обратиться к губернатору, чтобы увеличить финансирование программы на 30 млн рублей, которое в итоге в 2020 году составит 180 млн рублей, — подчеркнул секретарь регионального отделения партии.

Аркадий Фомин поручил руководителю партийного объединения в региональном парламенте Михаилу Кривцову сформировать и подготовить предложения для внесения в проект областного бюджета на 2020-2022 годы и направить обращение на имя губернатора Рязанской области Николая Любимова.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маламуты и самоеды. Под Рязанью пройдут гонки на ездовых собаках
Вокруг елки на Лыбедском бульваре в Рязани обустраивают каток
В четверг в Рязани будет плюсовая температура, как и 50 лет назад
Андрей Турчак: «Единая Россия» будет выдвигать своих кандидатов в каждом избирательном округе
«Коммерсант»: часть московского мусора свозят в Рязанскую область
Из-за непотушенных сигарет в Рязанской области погибли 33 человека
Vellcom group предупреждает о плановом повышении цен на квартиры
В Рязани пропал 45-летний мужчина с карими глазами
Андрей Красов провел личный прием граждан
Из загоревшейся в центре Рязани пятиэтажки эвакуировали 20 человек
На АЗС «Импульс» проходит акция «Заправить свой автомобиль со скидкой!»
Рязанский мусорный оператор пожаловался на машины во дворах
В Ряжске на большой скорости Lada врезалась в грузовик
Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела в отношении ректора РГУ
Видеозаписи недостаточно? Следователи просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП на ул. Спортивной
В ДТП на М5 под Рязанью пострадала женщина
Модная тенденция. Дима Билан прочитал в Рязани стихотворение Есенина
В Рязани срывают сроки благоустройства парков и скверов
Найденная мертвой в Рязани серебристая чайка, была окольцована
В одном из районов Рязанской области требуются судьи
В Рязани ищут наследников двух квартир и земельного участка
ХК «Рязань» повторил клубный антирекорд