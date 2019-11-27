Фракция «Единая Россия» будет добиваться увеличения мест в детских садах

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-27T17:31:31+03:00

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Подведение итогов XIX Съезда «Единой России» и участие рязанского отделения партии в новогодних мероприятиях стали основными темами обсуждения заседании президиума регионального политсовета 27 ноября.

Кроме этого, лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин вынес на рассмотрение членов президиума предложения для внесения в проект областного бюджета на 2020-2022 годы. Параметры финансового документа были утверждены в первом чтении на заседании регионального парламента 20 ноября.

- При проведении публичных слушаний одним из самых часто задаваемых вопросов от жителей был вопрос создания дополнительных мест в системе дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, — отметил Аркадий Фомин.

По его словам, Рязанской области после рассмотрения федерального бюджета планируется выделить дополнительные средства.

- В качестве приоритета при распределении этих средств я предлагаю фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обратиться к губернатору, чтобы изменить параметры бюджета и увеличить в 2020 году на 200 млн рублей бюджетные ассигнования на строительство новых зданий для детских яслей и пристроек к действующим дошкольным учреждениям, – обратился лидер рязанских единороссов к членам президиума.

Второе предложение по внесению изменений в проект бюджета касается увеличения финансирования программы поддержки местных инициатив.

- С каждым годом увеличивается количество желающих принять в ней участие. На следующий год в областном бюджете заложено повышение на 10 млн рублей. Программа очень востребована у жителей. В связи с этим предлагаем фракции «Единая Россия» также обратиться к губернатору, чтобы увеличить финансирование программы на 30 млн рублей, которое в итоге в 2020 году составит 180 млн рублей, — подчеркнул секретарь регионального отделения партии.

Аркадий Фомин поручил руководителю партийного объединения в региональном парламенте Михаилу Кривцову сформировать и подготовить предложения для внесения в проект областного бюджета на 2020-2022 годы и направить обращение на имя губернатора Рязанской области Николая Любимова.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU