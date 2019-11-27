2019-11-27T16:22:50+03:00
Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» будет выдвигать своих кандидатов в каждом избирательном округе

В то же время, по словам секретаря Генсовета партии, победившие на выборах кандидаты-самовыдвиженцы смогут войти во фракции «Единой России»
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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«Единая Россия» на предстоящих выборах будет выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами.

«Единая Россия» будет выдвигать кандидатов везде. Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что «Единая Россия» не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться», — подчеркнул он.

В то же время, сказал Андрей Турчак, «Единая Россия» готова договариваться с самовыдвиженцами об их вхождении во фракции «Единой России» в парламентах разного уровня.

— Мы в поствыборной ситуации готовы договариваться, и мы этим сейчас занимаемся по итогам Единого дня голосования. Они могут избраться как самовыдвиженцы и войти во фракцию, — пояснил секретарь Генсовета партии.

Ранее Андрей Турчак заявлял, что целью «Единой России» на выборах в Государственную Думу в 2021 году станет получение больше 301 мандата. Такой результат позволит партии получить конституционное большинство в нижней палате парламента VIII созыва.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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