Андрей Турчак: «Единая Россия» будет выдвигать своих кандидатов в каждом избирательном округе
«Единая Россия» на предстоящих выборах будет выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами.
«Единая Россия» будет выдвигать кандидатов везде. Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что «Единая Россия» не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться», — подчеркнул он.
В то же время, сказал Андрей Турчак, «Единая Россия» готова договариваться с самовыдвиженцами об их вхождении во фракции «Единой России» в парламентах разного уровня.
— Мы в поствыборной ситуации готовы договариваться, и мы этим сейчас занимаемся по итогам Единого дня голосования. Они могут избраться как самовыдвиженцы и войти во фракцию, — пояснил секретарь Генсовета партии.
Ранее Андрей Турчак заявлял, что целью «Единой России» на выборах в Государственную Думу в 2021 году станет получение больше 301 мандата. Такой результат позволит партии получить конституционное большинство в нижней палате парламента VIII созыва.
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ИСТОЧНИК KP.RU