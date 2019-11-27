Vellcom group предупреждает о плановом повышении цен на квартиры
Жилье по старым ценам все еще можно забронировать либо на сайте компании, либо по телефону в отделе продаж
Фото компании Vellcom group.
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С 1 декабря 2019 года запланировано увеличение стоимости квадратного метра в жилом комплексе «Vellcom DOM на Ленкома», сообщает пресс-служба компании Vellcom group.
«Успейте забронировать квартиру своей мечты по старой цене», — говорится в сообщении.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Телефон отдела продаж Vellcom group: (4912) 300-707.
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ИСТОЧНИК KP.RU