2019-11-27T15:10:10+03:00
Недвижимость

Vellcom group предупреждает о плановом повышении цен на квартиры

Жилье по старым ценам все еще можно забронировать либо на сайте компании, либо по телефону в отделе продаж
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Фото компании Vellcom group.Фото компании Vellcom group.
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С 1 декабря 2019 года запланировано увеличение стоимости квадратного метра в жилом комплексе «Vellcom DOM на Ленкома», сообщает пресс-служба компании Vellcom group.

«Успейте забронировать квартиру своей мечты по старой цене», — говорится в сообщении.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефон отдела продаж Vellcom group: (4912) 300-707.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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