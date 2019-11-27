Андрей Красов провел личный прием граждан

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-27T14:56:08+03:00

Член фракции «Единая Россия» в Госдуме встретился с рязанцами в рамках Единой недели приема граждан

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26 ноября в рамках Единой недели приема граждан в региональной общественной приемной партии Герой России, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Красов встретился с рязанцами. К депутату обратились инициативные жители двух поселков Рязанского района, представители ветеранской общественной организации, посетители с индивидуальными вопросами.

Жители поселков Турлатово и Заокское Рязанского района попросили депутата держать на контроле ситуацию с водоснабжением населенных пунктов, в которых в летний период возникают перебои с подачей воды.

Проблема в поселке Турлатово решается совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области. В случае с Заокским решено строить новую скважину, в настоящее время готовится проектно-сметная документация.

— Для нас является важным взаимодействие с исполнительными органами власти региона, — рассказала глава сельского поселения Нина Судачкова. — Уже есть примеры реализованных проектов. Так, в конце года в Заокском откроется ФАП, отремонтирован спортзал в местном ДК.

Представители Совета ветеранов Советского района города Рязани обсудили с парламентарием дальнейшее сотрудничество, а также вопросе системного финансирования их работы. Андрей Красов обратился к главе муниципального образования — председателю Рязанской городской Думы Юлии Рокотянской с предложением организовать встречу с активистами ветеранских организаций для разъяснения этих вопросов.

Кроме этого, депутат Госдумы рассмотрел обращения заявителей о трудоустройстве, присвоении судейской категории, разрешении земельного спора. Всем посетителям были даны исчерпывающие консультации.

Напомним, в региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева обращения жителей Рязанской области рассматривают депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители правительства Рязанской области, администрации Рязани, депутаты регионального парламента и городской Думы, члены регионального политсовета «Единой России». Организуются тематические приемы граждан, которые проводятся профильными специалистами. Регулярно оказывается бесплатная юридическая помощь.

Приемная находится по адресу: Рязань, ул. Горького, 49-а. Интересующую информацию по приему на текущий месяц, а также по тематическим приемам и «горячим линиям» можно узнать по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23, в группе «ВКонтакте» vk.com/priemnaya_62, e-mail: op@ryazan.er.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU