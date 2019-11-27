На АЗС «Импульс» проходит акция «Заправить свой автомобиль со скидкой!»
С 12 часов на автозаправочной станции сети «Импульс» проходит акция «Заправить свой автомобиль со скидкой!» До 16.00 любой желающий сможет, приехав на Московское шоссе, 33, где и располагается АЗС, подойти к фудтраку от ресторана «Сова» и сделать заказ. Это дает скидку 2 рубля с литра при заправке.
Первые автолюбители уже успели оценить все плюсы этого предложения. В меню кухни на колесах: идеально сваренный кофе, сочные бургеры и множество других блюд от ресторана «Сова».
- Это очень здорово, когда можно так вкусно перекусить да еще и получить скидку на бензин, - поделилась автоледи Ольга.
Кроме этого, любой желающий может здесь же принять участие в конкурсе. Ответив на шуточные вопросы от шоумена Дмитрия Гавердовского, получить шанс на выигрыш 50, 70 и 100 литров топлива.
Вас ждут сочные бургеры и множество других блюд от ресторана «Сова».Фото: Константин МОГИЛИН
Первые автолюбители уже успели оценить все плюсы этого предложения.Фото: Константин МОГИЛИН
Дмитрий Гавердовский задает вопросы.Фото: Константин МОГИЛИН
любой желающий может здесь же принять участие в конкурсе. Приз 100 литров топлива.Фото: Константин МОГИЛИН
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ИСТОЧНИК KP.RU