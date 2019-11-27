Рязанский мусорный оператор пожаловался на машины во дворах

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-27T13:43:09+03:00

Представители «Эко-Пронска» призвали коммунальщиков и самих жильцов следить, чтобы вывозу отходов ничего не мешало

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Компания, ответственная за вывоз мусора (и дальнейшие манипуляции с ним) по всей области, пожаловалась на эгоистичных автовладельцев. Представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами заявили, что в некоторые дворы Рязани мусоровозы не могут заехать из-за припаркованных машин.

- По вине одного автолюбителя, бросившего машину там, где ему удобно, блокируется проезд к контейнерной площадке. В результате мусор вывезти нельзя, и страдает весь двор, - сетует ООО «Эко-Пронск».

Подытожив сказанное, региональный оператор попросил управляющие компании и самих жителей «взять вопрос на контроль», то есть следить за доступностью контейнерных площадок.

Напомним, что в ноябре, когда «Эко-Пронск» вступил в свои права, начался настоящий «мусорный коллапс»: помойки во дворах оказались переполнены отходами, а информационное пространство – гневными отзывами. При этом поток жалоб не стихает до сих пор. Резонанс достиг губернатора Николая Любимова, который пообещал заставить регионального оператора решить проблему.

Фото: vk.com/regoperator62

ИСТОЧНИК KP.RU