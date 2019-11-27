В одном из районов Рязанской области требуются судьи

СЕГОДНЯ 07:13 2019-11-27T07:13:13+03:00

Квалификационная коллегия судей Рязанской области объявила об открытии вакансий на должности заместителя председателя Сасовского районного суда и мирового судьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квалификационная коллегия рассмотрит представленные претендентами документы в конце марта 2020 года

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Квалификационная коллегия судей Рязанской области объявила об открытии вакансий на должности заместителя председателя Сасовского районного суда и мирового судьи судебного участка №36 Сасовского районного суда.

Соискатели вакансий могут подать документы с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 в кабинете №8б управления Судебного департамента по адресу: Рязань, улица Николодворянская, 12.

Последний день приема необходимых документов на указанную должность – 18 декабря.

Кроме того, 27 ноября вышло постановление Рязанской областной Думы о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи участка №14 Октябрьского районного суда Юрия Панюшкина, находящегося в отставке.

Отметим, что ранее Панюшкин работал мировым судьей в Касимовском районе, но 7 декабря 2015 года ушел в отставку по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU