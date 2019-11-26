2019-11-26T21:25:50+03:00
Общество

Александр Бастрыкин встретился с кадетами СК

Председатель Следственного комитета России обратил внимание ребят, что именно усердие и трудолюбие станут им надежными помощниками в овладении знаниями и профессиональном становлении
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Фото: Следственный комитет России.Фото: Следственный комитет России.
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В Москве состоялась встреча председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина с обучающимися образовательных организаций СК России из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие руководители и обучающиеся ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации», а также сотрудники центрального аппарата ведомства.

На мероприятие также был приглашен ученик 8-го класса средней школы города Дегтярска Свердловской области Дмитрий Апресов. Председатель СК России вручил ему медаль «Доблесть и отвага» за проявленный героизм при спасении в ноябре 2019 года тонущей малолетней девочки. Глава ведомства поблагодарил ученика, сказав, что он в своем юном возрасте совершил мужской поступок, который является отличным примером для других.

Александр Бастрыкин сердечно поздравил студентов и кадет с поступлением в образовательные организации Следственного комитета. Глава ведомства обратил внимание ребят, что именно усердие и трудолюбие станут им надежными помощниками в овладении знаниями и профессиональном становлении.

Фото: Следственный комитет России.

Фото: Следственный комитет России.

В ходе встречи Председатель СК России отметил динамичное развитие ведомственной системы образования и ее направленности на решение важнейшей государственной задачи – социальную поддержку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

— Убежден, что обучение и воспитание в наших образовательных организациях на лучших традициях российского офицерства позволит в будущем детям найти свое место в обществе и реализоваться в профессии, — заключил Александр Бастрыкин.

Председатель СК России отметил важность применения потенциала обучающихся для помощи сотрудникам следствия в частности в форме общественных помощников:

— Вы должны делом доказать, что способны быть следователями, и ваша задача не просто формальное ведение какого-то судопроизводства на стадии предварительного следствия, а реальная помощь людям, неравнодушное отношение к проблемам граждан. И только тогда вы станете настоящими офицерами.

Кроме того, с докладами об организации обучения в ведомственных образовательных организациях выступили исполняющий обязанности ректора Московской академии СК России Анатолий Багмет и первый заместитель директора кадетского корпуса Игорь Александров. В рамках встречи ее участники также обсудили первостепенные вопросы, направленные на обеспечение обучающихся всем необходимым для повышения эффективности образовательного процесса и комфортного проживания.

Александр Бастрыкин поблагодарил ребят за участие во многих как патриотических, так и культурно-спортивных мероприятиях, а также призвал помнить о вере в гуманизм и силу духа, не бояться каких-либо трудностей, проявлять решительность в своих поступках и продолжать службу в славных традициях Следственного комитета Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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