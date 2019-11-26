В среду и четверг на нескольких улицах Рязани отключат электричество
27 и 28 ноября в рязанском поселке Канищево на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
По информации властей, причина отключения — профилактические работы на воздушной линии.
В среду и четверг с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Полевая, дома с 4 по 25, д. 54, дома с 64 по 75, д. 77;
- ул. Садовая, дома с 1 по 44;
- ул. Весенняя, д. 66, д. 67, д. 68, д. 78, д. 38, д. 38 корп. 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU