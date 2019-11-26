2019-11-26T19:52:54+03:00
Недвижимость

В среду и четверг на нескольких улицах Рязани отключат электричество

Энергетики продолжают ремонтные и профилактические работы на воздушной линии
Яков РЫКОВ
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По информации властей, причина отключения — профилактические работы на воздушной линии.По информации властей, причина отключения — профилактические работы на воздушной линии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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27 и 28 ноября в рязанском поселке Канищево на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

По информации властей, причина отключения — профилактические работы на воздушной линии.

В среду и четверг с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Полевая, дома с 4 по 25, д. 54, дома с 64 по 75, д. 77;

- ул. Садовая, дома с 1 по 44;

- ул. Весенняя, д. 66, д. 67, д. 68, д. 78, д. 38, д. 38 корп. 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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