2019-11-26T17:56:59+03:00
Общество

Маршруту №22 добавили новые остановки между Рязанью и Солотчей

Уехать можно будет от поворотов на Шумашь, Варские и Агро-Пустынь
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Павел АВЕРИН.Фото: Павел АВЕРИН.
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Администрация Рязани внесла изменения в муниципальный маршрут №22. На автобусах, курсирующих между площадью Театральной и поселком Солотча, можно будет доехать от поворотов на Шумашь, Варские и Агро-Пустынь.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа власти, изменения вступят в силу с 27 ноября. Всего остановок теперь 13.

Напомним, согласно опубликованному ранее расписанию, автобусы №22 должны делать по 29 рейсов в день в обе стороны. С Театральной площади первый отправляется в 4.55, от остановки «Санаторий «Старица» в Солотче – 5.50, последние - в 21.38 и 22.23 соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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