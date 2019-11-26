2019-11-26T13:34:40+03:00
Общество

«Ростелеком» объявил «Черную пятницу» для абонентов в Рязани

Можно получить скидку в 40% и 3 месяца бесплатного пользования сервисом «Видеонаблюдение»
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«Ростелеком» объявил о старте акции «Черная пятница» в Рязани, которая продлится до 8 декабря. При приобретении внутренней Wi-Fi HD видеокамеры, по специальной ссылке, покупатель получает скидку 40% и 3 месяца бесплатного пользования сервисом «Видеонаблюдение».

Кроме того, новым клиентам, которые еще не подключили домашний Интернет и ТВ, цифровой провайдер дарит месяц бесплатного пользования этими услугами. Стать обладателем сервисов можно по ссылке.

– В конце ноября стартовала привычная уже для всех пора огромных скидок. Мы как национальный цифровой провайдер тоже не обходим стороной «Черную пятницу» и дарим своим клиентам не только скидки на приобретение оборудования, но и бесплатное время обслуживания ключевых услуг – видеонаблюдения, доступа в Интернет и Интерактивного ТВ, – рассказал директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Кроме того, «Ростелеком» предлагает сэкономить не только деньги, но и время: оформить заказ можно одним нажатием.

Цифровая видеокамера от «Ростелекома» оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, датчиком движения, а также функцией Push-to-talk, которая позволяет транслировать голосовые сообщения.

Через личный кабинет и мобильное приложение заказчик может получать уведомления при фиксации движения, просматривать записи в режиме онлайн или в архиве. Данные хранятся на облачной платформе «Ростелекома» от 7 до 30 дней, в зависимости от выбранного тарифа. Камера работает через Wi-Fi и не требует специальных навыков для установки.

Подробную информацию о продукте можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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