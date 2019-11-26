В кинотеатре «Люксор Круиз» прошел закрытый показ фильма «Достать ножи»
Перед киносеансом гостей ждала викторина по известным мировым детективам
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В минувшую пятницу, 22 ноября, в «Люксор Круиз» прошел закрытый показ детектива «Достать ножи», организованный вместе с Радио ENERGY (NRJ) - Рязань.
Жители Рязани смогли первыми оценить картину на большом экране. Для того чтобы получить заветный билет достаточно было дозвониться в эфир Радио ENERGY (NRJ) - Рязань или быть участником конкурсов в социальных сетях кинотеатра.
Перед показом гостей ждала викторина по известным мировым детективам. Самые активные выиграли ценные подарки от Дом.ru.
Фото: Пресс-служба «Люксор Круиз».
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ИСТОЧНИК KP.RU