В кинотеатре «Люксор Круиз» прошел закрытый показ фильма «Достать ножи»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-26T12:40:58+03:00

Перед киносеансом гостей ждала викторина по известным мировым детективам

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В минувшую пятницу, 22 ноября, в «Люксор Круиз» прошел закрытый показ детектива «Достать ножи», организованный вместе с Радио ENERGY (NRJ) - Рязань.

Жители Рязани смогли первыми оценить картину на большом экране. Для того чтобы получить заветный билет достаточно было дозвониться в эфир Радио ENERGY (NRJ) - Рязань или быть участником конкурсов в социальных сетях кинотеатра.

Перед показом гостей ждала викторина по известным мировым детективам. Самые активные выиграли ценные подарки от Дом.ru.

Фото: Пресс-служба «Люксор Круиз».

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU