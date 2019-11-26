С татуировкой девушки на плече: Рязанский СК разыскивает исчезнувшего мужчину

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-26T08:49:02+03:00

Равиль Магданов ушел из дома сестры в Скопине еще в конце сентября. С тех пор на связь с родными он не выходит

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Следователи Скопинского МСО проводят проверку по факту безвестного исчезновения 59-летнего жителя Ульяновска Равиля Магданова, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, мужчина 27 сентября 2019 года ушел из дома своей сестры в Скопине и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Магданова: на вид 60 лет, волосы седые с залысиной, худощавого телосложения, носит усы.

Особые приметы: шрам на груди от операции около 20 см, татуировка на правом плече с изображением девушки.

Был одет: темная куртка, черные брюки классические, черный пуловер, кепка темная из искусственного меха, черные туфли.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просьба сообщить в Скопинский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8 (49156) 2-14-02, 8-915-592-20-42 или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU