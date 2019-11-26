В Рязанском цирке выступит известный шансонье Михаил Бублик

СЕГОДНЯ 07:06 2019-11-26T07:07:54+03:00

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3 декабря на арене Рязанского цирка выступит неоднократный лауреат премии «Шансон года» певец Михаил Бублик.

Известно, что популярность молодого артиста началась с «Радио Алла», ведь сама Примадонна, благосклонно отметила несколько его песен. Глупо было бы не воспользоваться улыбкой фортуны, и Михаил Бублик своего шанса не упустил. Далее последовал конкурс «Алла ищет таланты» и супер шлягер «Прости», ставший для него своеобразным пропуском в высшую лигу российской эстрады.

Город Мариуполь, в котором вырос Михаил, славен, в основном, металлургами. Добросовестно изучив в Приазовском техническом университете сварочное дело и получив «красный» диплом, наш герой с ужасом понял, что работать по специальности он не будет. Никогда и ни при каких условиях. Музыка, освоенный еще в детстве аккордеон, стихи и рождающиеся, помимо воли, песни, указывали ему совершенно другое направление, которому он, в конце концов, не стал противиться. И молодец, что не стал.

Сегодня это уже сложившийся артист, с четырьмя полноценными альбомами за спиной и песнями, позволившими ему стать неоднократным лауреатом премии «Шансон года».

«Будет светло», «40 тысяч верст», «Ясень», «Вместе мы обязательно будем», «Музыка про нее», «Скажи нет» — разнообразный и обширнейший материал, позволяющий быть уверенным не только в том, что на предстоящем концерте прозвучат эти шлягеры, но и в том, что мы услышим новые песни, которые, по признанию самого Михаила, пишутся ежедневно.

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести на портале единого билетного пространства.

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ИСТОЧНИК KP.RU