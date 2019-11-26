2019-11-26T06:13:34+03:00
Общество

Любимов подарил центру «Семья» автомобиль «Лада Ларгус Кросс»

Предоставлять услуги на дому в отдаленных районах Рязани станет сподручнее
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
Изменить размер текста:

Губернатор Николай Любимов вручил директору комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» ключи от автомобиля «Лада Ларгус Кросс», сообщает пресс-служба областного правительства.

Купили автомобиль в рамках профильной государственной программы Рязанской области.

— Специалисты смогут выезжать к людям, которым нужна помощь и в отдаленных районах Рязани, и за пределами города, — отметил глава региона.

СПРАВКА «КП»

Центр «Семья» работает в Рязанской области уже 10 лет и ежегодно обслуживает более 15 тысяч человек. Специалисты учреждения помогают семьям, женщинам и детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Илья Варламов призвал рязанского губернатора изучить опыт Иркутска

По мнению урбаниста и блогера, в сибирском городе поняли ценность деревянного зодчества, начали охранять и системно думать, чтобы это работало сегодня. Прислушается Любимов? (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Овсяный квас из рязанской глубинки признан лучшим в конкурсе рецептов
Рязанцам предложили выбрать варианты благоустройства парков
Чиновники ПФР незаконно отказали рязанке в пенсии по случаю потери кормильца
С татуировкой девушки на плече: Рязанский СК разыскивает исчезнувшего мужчину
Еще две школы и два детсада Рязани частично закрыты на карантин
В Рязанском цирке выступит известный шансонье Михаил Бублик
Гриппом и ОРВИ заболели более 25% учеников младших классов школы №69
Один из видов операций в детской ОКБ получил премию «100 лучших товаров России»
РМПТС проводят акцию под заманчивым названием «В Новый год без долгов»
Всех подозреваемых в убийстве бизнесмена Алексея Громова взяли под стражу
В Михайловском районе при очистке транспортерной ленты погибла сотрудница предприятия
«Красивейшим деревянным домом» Рязани может заняться фонд Варламова
В Рязани человек в одежде священника нагло припарковался на тротуаре
Подозреваемого в убийстве ветерана в Рязани оставили под стражей
Выселяемые из рязанского военгородка люди пригрозили митингом на трассе «Каспий»