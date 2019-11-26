Любимов подарил центру «Семья» автомобиль «Лада Ларгус Кросс»
Губернатор Николай Любимов вручил директору комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» ключи от автомобиля «Лада Ларгус Кросс», сообщает пресс-служба областного правительства.
Купили автомобиль в рамках профильной государственной программы Рязанской области.
— Специалисты смогут выезжать к людям, которым нужна помощь и в отдаленных районах Рязани, и за пределами города, — отметил глава региона.
СПРАВКА «КП»
Центр «Семья» работает в Рязанской области уже 10 лет и ежегодно обслуживает более 15 тысяч человек. Специалисты учреждения помогают семьям, женщинам и детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU