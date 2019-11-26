Любимов подарил центру «Семья» автомобиль «Лада Ларгус Кросс»

СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-26T06:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Николай Любимов вручил директору комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» ключи от автомобиля «Лада Ларгус Кросс», сообщает пресс-служба областного правительства.

Купили автомобиль в рамках профильной государственной программы Рязанской области.

— Специалисты смогут выезжать к людям, которым нужна помощь и в отдаленных районах Рязани, и за пределами города, — отметил глава региона.

СПРАВКА «КП»

Центр «Семья» работает в Рязанской области уже 10 лет и ежегодно обслуживает более 15 тысяч человек. Специалисты учреждения помогают семьям, женщинам и детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Илья Варламов призвал рязанского губернатора изучить опыт Иркутска

По мнению урбаниста и блогера, в сибирском городе поняли ценность деревянного зодчества, начали охранять и системно думать, чтобы это работало сегодня. Прислушается Любимов? (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU