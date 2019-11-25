В Михайловском районе при очистке транспортерной ленты погибла сотрудница предприятия

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-25T18:35:18+03:00

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Днем в понедельник, 25 ноября, в поселке Горенка Михайловского района на комбинате строительных материалов произошел несчастный случай. В цеху ленточного транспортера было обнаружено тело машинистки конвейера. По предварительной информации, она выполняла работы по очистке ленты, но что-то пошло не так… Работница получила тяжелые телесные повреждения, от которых скончалась на месте ЧП.

По факту гибели человека Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Следователи выясняют обстоятельства, приведшие к трагическому финалу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU