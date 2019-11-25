Выселяемые из рязанского военгородка люди пригрозили митингом на трассе «Каспий»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-25T19:34:53+03:00

Герои нового видео называют себя «бездомным полком», так как по результатам судебных тяжб они рискуют остаться людьми без определенного места жительства

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Жители поселка Желтухинский, выселяемые из квартир в военном городке на территории Скопинского района, записали новое видеообращение. На сей раз - к президенту. Они не ограничились изложением своей проблемы, а пригрозили устроить акцию протеста на автодороге «Каспий».

- Если нас продолжат выселять, мы будем устраивать митинги на этой трассе. Ни власти, ни Росгвардия не смогут остановить шествие бездомного полка. Мы вынуждены. Мы загнаны, как крысы в угол, - сказал один из жителей.

Как и ранее, люди говорят, что уже 11 семей проиграли суды о выселении. Истец от лица государства требует нанимателей, с которыми прекращены трудовые отношения, покинуть служебные квартиры.

- Нас делают гражданами без определенного места жительства, - жалуются люди.

По их словам, скопинские власти не принимают военгородок в муниципальную собственность, предпочитая сэкономить 50 млн. рублей.

Обращение жителей военного городка посёлка Желтухинский к Президенту РФ. 24.11.2019.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель отделения регионального управления жилищного обеспечения МО РФ Наталья Афанасьева:

- Минобороны России проводится систематическая работа по проверке законности проживания граждан в ведомственных жилых помещениях, выявлению и устранению нарушений использования помещений государственного жилищного фонда.

При проведении инвентаризации в пос. Желтухинский Скопинского района Рязанской области было выявлено незаконное заселение части помещений лицами, не имеющими отношения к военному ведомству, утратившими связь с Минобороны, проживающими незаконно, или на момент проверки не сумевшими подтвердить наличие законных прав на проживание.

Для снятия возникшей социальной напряженности, а также в связи с отсутствием потребности в указанном жилом фонде, Минобороны России принято принципиальное решение безвозмездно передать жилые дома в пос. Желтухинский в муниципальную собственность.

Кроме того, мероприятия по высвобождению удерживаемых жилых помещений до издания приказа о передаче жилого фонда военного городка в муниципальную собственность будут приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU