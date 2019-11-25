2019-11-25T19:34:53+03:00
Общество

Выселяемые из рязанского военгородка люди пригрозили митингом на трассе «Каспий»

Герои нового видео называют себя «бездомным полком», так как по результатам судебных тяжб они рискуют остаться людьми без определенного места жительства
Антон КОНОВАЛОВ
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Жители поселка Желтухинский, выселяемые из квартир в военном городке на территории Скопинского района, записали новое видеообращение. На сей раз - к президенту. Они не ограничились изложением своей проблемы, а пригрозили устроить акцию протеста на автодороге «Каспий».

- Если нас продолжат выселять, мы будем устраивать митинги на этой трассе. Ни власти, ни Росгвардия не смогут остановить шествие бездомного полка. Мы вынуждены. Мы загнаны, как крысы в угол, - сказал один из жителей.

Как и ранее, люди говорят, что уже 11 семей проиграли суды о выселении. Истец от лица государства требует нанимателей, с которыми прекращены трудовые отношения, покинуть служебные квартиры.

- Нас делают гражданами без определенного места жительства, - жалуются люди.

По их словам, скопинские власти не принимают военгородок в муниципальную собственность, предпочитая сэкономить 50 млн. рублей.

Обращение жителей военного городка посёлка Желтухинский к Президенту РФ. 24.11.2019.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель отделения регионального управления жилищного обеспечения МО РФ Наталья Афанасьева:

- Минобороны России проводится систематическая работа по проверке законности проживания граждан в ведомственных жилых помещениях, выявлению и устранению нарушений использования помещений государственного жилищного фонда.

При проведении инвентаризации в пос. Желтухинский Скопинского района Рязанской области было выявлено незаконное заселение части помещений лицами, не имеющими отношения к военному ведомству, утратившими связь с Минобороны, проживающими незаконно, или на момент проверки не сумевшими подтвердить наличие законных прав на проживание.

Для снятия возникшей социальной напряженности, а также в связи с отсутствием потребности в указанном жилом фонде, Минобороны России принято принципиальное решение безвозмездно передать жилые дома в пос. Желтухинский в муниципальную собственность.

Кроме того, мероприятия по высвобождению удерживаемых жилых помещений до издания приказа о передаче жилого фонда военного городка в муниципальную собственность будут приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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