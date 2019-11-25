На рязанских дорогах погибли еще 13 детей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-25T11:47:10+03:00

После беседы будущим мамам показали видеоролик об особенностях движения по проезжей части женщин, находящихся в «интересном положении».Фото: Пресс-служба регионального УГИБДД.

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С января по октябрь 2019 года на дорогах Рязанской области зарегистрировано 249 ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В авариях погибли 13 несовершеннолетних, еще 290 получили травмы. Почти в половине этих ДТП дети были пассажирами авто.

Такую информацию инспекторы озвучили на встрече с пациентками больницы №8 – подобные беседы здесь традиционно организовывают ко Дню матери.

Специалисты объяснили будущим мамам правила перевозки малышей и подростков, рассказали о существующих видах детских удерживающих устройств и о том, как правильно их использовать.

Женщины узнали и о важности использования световозвращающих элементов, которые можно крепить на одежду, детские коляски и санки.

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ИСТОЧНИК KP.RU