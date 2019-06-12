В ДТП на рязанской дороге пострадал 4-летний ребенок
От серьезных травм его спасло специальное удерживающее устройство
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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12 июня около 9 утра в Шиловском районе произошло ДТП, сообщила пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 286 км федеральной автодороги М5 «Урал».
61-летний житель Тулы превысил скорость и не справился с управлением, в итоге автомобиль улетел в кювет. Водителю и двум пассажирам 25 и 4 лет медики оказали помощь, но госпитализации, к счастью, не понадобилось.
В ГИБДД отмечают, что ребенок перевозился в специальном удерживающем устройстве с пристегнутыми ремнями безопасности. Если бы малыш сидел без него, серьезных травм этому пассажиру вряд ли бы удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU