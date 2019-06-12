В ДТП на рязанской дороге пострадал 4-летний ребенок

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-12T18:32:10+03:00

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12 июня около 9 утра в Шиловском районе произошло ДТП, сообщила пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 286 км федеральной автодороги М5 «Урал».

61-летний житель Тулы превысил скорость и не справился с управлением, в итоге автомобиль улетел в кювет. Водителю и двум пассажирам 25 и 4 лет медики оказали помощь, но госпитализации, к счастью, не понадобилось.

В ГИБДД отмечают, что ребенок перевозился в специальном удерживающем устройстве с пристегнутыми ремнями безопасности. Если бы малыш сидел без него, серьезных травм этому пассажиру вряд ли бы удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU