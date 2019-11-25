2019-11-25T10:39:32+03:00
Общество

Пьяный рязанец устроил дебош в банке

Бойцы Росгвардии забрали его прямо из операционного зала
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба регионального управления Росгвардии.Фото: Пресс-служба регионального управления Росгвардии.
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В одном из банков областного центра сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали мужчину.

Сигнал с тревожной кнопки в банке на улице Новаторов поступил на пульт дежурного около 17.00. Наряд тут же отправился на место, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В операционном зале группа задержания и обнаружила буйного мужчину – он был пьян и вел себя неадекватно. Дебошира передали полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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