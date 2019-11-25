Пьяный рязанец устроил дебош в банке
В одном из банков областного центра сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали мужчину.
Сигнал с тревожной кнопки в банке на улице Новаторов поступил на пульт дежурного около 17.00. Наряд тут же отправился на место, сообщает пресс-служба Росгвардии.
В операционном зале группа задержания и обнаружила буйного мужчину – он был пьян и вел себя неадекватно. Дебошира передали полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU