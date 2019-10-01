2019-10-01T10:02:19+03:00
Происшествия

В Рязани мужчина открыл газ в квартире и грозился устроить взрыв

Утихомиривать его пришлось с помощью бойцов Росгвардии
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.
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В квартире одного из многоэтажных домов на улице Братиславской Рязани разбуянился жилец – в 9 вечера мужчина открыл конфорку на газовой плите и угрожал взрывом, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

Другие обитатели жилья позвонили в полицию, после чего сотрудник дежурной части отправил на место бойцов вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии.

Прибыв в многоэтажку, они задержали дебошира и отправили его в полицию. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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