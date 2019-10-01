В Рязани мужчина открыл газ в квартире и грозился устроить взрыв
В квартире одного из многоэтажных домов на улице Братиславской Рязани разбуянился жилец – в 9 вечера мужчина открыл конфорку на газовой плите и угрожал взрывом, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.
Другие обитатели жилья позвонили в полицию, после чего сотрудник дежурной части отправил на место бойцов вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии.
Прибыв в многоэтажку, они задержали дебошира и отправили его в полицию. Проводится проверка.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Постоялец устроил дебош в одном из отелей Рязани
Персоналу пришлось вызывать группу задержания Росгвардии. Подробнее
ИСТОЧНИК KP.RU