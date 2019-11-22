Рязанцам рассказали о проекте первого в нашем городе двор-парка «Голландия»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-22T13:02:30+03:00

Деревья и все остальные растения подобраны так, чтобы радовать жителей квартала круглый год

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Первый в городе двор-парк: как он будет устроен? Об этом рассказала руководитель ландшафтного бюро Наталья Федюкова.

– «Голландия» — это первый в Рязани жилой квартал с большим двор-парком от застройщика «Мармакс». Мы рады, что именно наше бюро было выбрано для проведения ландшафтных работ. Быть причастными к созданию такого уникального проекта большая честь, — поделилась ландшафтный дизайнер.

В двор-парке будет реализована концепция «4 сезона»: деревья и все остальные растения тщательно подбираются так, чтобы радовать жителей квартала круглый год.

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– Здесь будет высажено более 20 видов растений: клены, яблони, вишня, ели и многие другие. Уход за парком после сдачи квартала будет выполнять личный садовник, — сообщила руководитель бюро. — Вы будете наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и отдыхать в тени взрослых деревьев или можете устроить пикник в зоне барбекю. Во время зимних праздников двор будет украшать большая новогодняя ель.

Информацию о парковом квартале «Голландия» вы можете получить по телефону 500-005.

Двор-парк от Мармакс.Руководитель ландшафтного бюро Наталья Федюкова рассказала о благоустройстве парка в комплексе на Касимовском шоссе

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ИСТОЧНИК KP.RU