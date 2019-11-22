2019-11-22T12:40:53+03:00
Политика

В «Единой России» обсудят новый порядок медосмотра для водителей

Новая ценовая политика и перечень анализов вызвали ажиотаж среди автомобилистов
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Александр Хинштейн. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».Александр Хинштейн. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».
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В ближайшее время в «Единой России» состоится обсуждение нового порядка медосмотра для водителей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Новый порядок должен был вступить в силу с 22 ноября, однако накануне из-за возникновения многочасовых очередей в крупных городах страны в наркодиспансеры для получения справок Минздрав отложил введение новых правил.

– Очевидно, что в основе решения расширить перечень обязательных обследований для получения водителями медицинских справок — повышение безопасности миллионов людей на дорогах, — отметил Александр Хинштейн. — Однако неправильно загонять многомиллионную армию автомобилистов в «узкое горлышко», да еще и увеличить стоимость этой услуги в 20 раз.

По словам парламентария, учитывая социальную остроту проблемы, в ближайшее время на площадке партии будет организован круглый стол с участием представителей Минздрава, МВД, экспертов и общественников.

– Президент страны призвал подойти к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила поэтапно, — подчеркнул Александр Хинштейн.

Он добавил, что одно из предложений, с которым выступает «Единая Россия», заключается в том, чтобы такое большое количество новых дополнительных тестов обязать проходить не все категории водителей, а только тех, кто уже ранее привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии или за какие-то другие уголовные или административные правонарушения.

– Список таких преступлений, конечно, можно обсуждать, — заключил депутат Госдумы.

Новые правила прохождения водительских медкомиссий спровоцировали многочасовые очереди. Так, стоимость справки для водителей в Рязани сейчас составляет 1700 рублей, в том числе медицинское заключение врача психиатра-нарколога о допуске к управлению транспортным средством — 500 рублей.

Согласно приказу Минздрава, с 22 ноября обследование врачом психиатром-наркологом необходимо было бы проходить в два этапа: в день обращения сдать анализы мочи и крови для лабораторных исследований — на наркотические вещества и злоупотребление алкоголем, а через четыре рабочих дня — пройти осмотр у врача психиатра-нарколога. Последний оценит результаты лабораторного исследования и вынесет решение о допуске к управлению транспортным средством.

Новая цена на получение справки в Рязани выросла бы, в зависимости от категории прав, до 6000-6800 рублей, из них 4300 рублей — стоимость анализов в наркодиспансере.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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