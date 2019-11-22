В Рязани перед судом предстанет мужчина, убивший собственную бабушку
Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве собственной бабушки.
Установлено, что 12 августа этого года 80-летняя женщина со своим внуком вместе распивали спиртное. Произошел конфликт, в ходе которого парень схватил нож и один раз ударил им в грудь свою престарелую родственницу. Рана оказалась смертельной.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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