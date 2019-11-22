В Рязани перед судом предстанет мужчина, убивший собственную бабушку

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-22T12:31:18+03:00

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Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве собственной бабушки.

Установлено, что 12 августа этого года 80-летняя женщина со своим внуком вместе распивали спиртное. Произошел конфликт, в ходе которого парень схватил нож и один раз ударил им в грудь свою престарелую родственницу. Рана оказалась смертельной.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU