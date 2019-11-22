Мужчине, убившему знакомого в Солотче на «Экологической тропе здоровья», вынесли приговор
Советский районный суд Рязани огласил приговор в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого.
30 июля 2019 года в поселке Солотча было обнаружено тело 56-летнего сторожа «Экологической тропы здоровья».
Позже следователи СКР установили, что днем ранее погибший мужчина вместе со своим товарищем выпивал спиртное и играл в карты. Произошла ссора, во время которой гостивший в служебном вагончике местный житель достал складной нож и несколько раз ударил им в грудь оппонента. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Обвиняемый выбросил оружие и скрылся, но был задержан по горячим следам.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и отправил его в исправительную колонию строгого режима на девять лет, об этом сообщает прокуратура Рязанской области.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Сторожа в Солотче зарезали за игрой в карты после двух литров спирта
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по статье «Убийство». Подозреваемый находится в ИВС (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»