2019-11-22T10:50:49+03:00
Происшествия

Мужчине, убившему знакомого в Солотче на «Экологической тропе здоровья», вынесли приговор

Суд оправил его на длительный срок в колонию строгого режима
Роман ДОРОФЕЕВ
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Советский районный суд Рязани огласил приговор в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

30 июля 2019 года в поселке Солотча было обнаружено тело 56-летнего сторожа «Экологической тропы здоровья».

Позже следователи СКР установили, что днем ранее погибший мужчина вместе со своим товарищем выпивал спиртное и играл в карты. Произошла ссора, во время которой гостивший в служебном вагончике местный житель достал складной нож и несколько раз ударил им в грудь оппонента. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Обвиняемый выбросил оружие и скрылся, но был задержан по горячим следам.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и отправил его в исправительную колонию строгого режима на девять лет, об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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