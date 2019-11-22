2019-11-22T11:49:13+03:00
Общество

В Рязани появился памятник работникам ЖКХ

В настоящий момент на улице Станкозаводской заканчиваются работы по его монтажу
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: группа "Канищево моя территория" социальная сеть "ВКонтакте".Фото: группа "Канищево моя территория" социальная сеть "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

В Рязани на улице Станкозаводской у дома № 25 (микрорайон Канищево) появилась парковая скульптура, изображающая работников жилищно-коммунальной сферы. На планах города эта зеленая зона носит название «Парк ЖКХ», поэтому установка данной композиции выглядит вполне оправданной.

Фигуры дворника и сантехника держат руками сферу со словом ЖКХ - это символ того, насколько сложна и важна жилищно-коммунальная отрасль в жизни любого населенного пункта.

Отметим, что в общей сложности на благоустройство парка выделено более 5 миллионов рублей. Кроме малых архитектурных форм здесь должны появиться дорожки из брусчатки, лавочки, урны, скамейки. Также подрядчики должны привести в порядок лестницу у отделения Почты России и у детской библиотеки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Рязань на открытие памятника приехал глава Росгвардии Виктор Золотов

11-метровая стела и скульптурная группа созданы в память 11 сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанские студенты раздали памятки пешеходам
Чиновники объяснили снижение зарплат рязанских кондукторов
В Рязанском районе обнаружили мужчину вмерзшего в лед
Рязанцам рассказали о проекте первого в нашем городе двор-парка «Голландия»
В «Единой России» обсудят новый порядок медосмотра для водителей
В Рязани перед судом предстанет мужчина, убивший собственную бабушку
Рязанцам бесплатно помогут избавиться от старой бытовой техники
Мужчине, убившему знакомого в Солотче на «Экологической тропе здоровья», вынесли приговор
В рязанском селе огонь с горящего дома перекинулся на стену соседнего
На пожаре в микрорайоне Недостоево погиб мужчина
Рязанская область - одна из худших в ЦФО по качеству топлива
Ничего святого. В Касимове забросали детскую коляску пивными бутылками
Рыбаков предупредили об опасности тонкого льда, несмотря на хороший клев
Место для зимовки: фонарь рязанского гипермаркета облюбовала ушастая сова
На гастрономическом форуме презентовали напиток «Вкус Рязани»
Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №58
Рязанскому футболисту со сломанной кистью сделали уникальную операцию
После победы над лидером ХК «Рязань» терпит пятое поражение подряд
В Шиловском районе с воинскими почестями предали земле останки военного летчика
Жителей рязанского военгородка выселяют из квартир - они обратились к губернатору