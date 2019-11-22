В Рязани появился памятник работникам ЖКХ

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-22T11:49:13+03:00

В настоящий момент на улице Станкозаводской заканчиваются работы по его монтажу

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В Рязани на улице Станкозаводской у дома № 25 (микрорайон Канищево) появилась парковая скульптура, изображающая работников жилищно-коммунальной сферы. На планах города эта зеленая зона носит название «Парк ЖКХ», поэтому установка данной композиции выглядит вполне оправданной.

Фигуры дворника и сантехника держат руками сферу со словом ЖКХ - это символ того, насколько сложна и важна жилищно-коммунальная отрасль в жизни любого населенного пункта.

Отметим, что в общей сложности на благоустройство парка выделено более 5 миллионов рублей. Кроме малых архитектурных форм здесь должны появиться дорожки из брусчатки, лавочки, урны, скамейки. Также подрядчики должны привести в порядок лестницу у отделения Почты России и у детской библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU