В Рязань на открытие памятника приехал глава Росгвардии Виктор Золотов
В пятницу, 8 ноября, в Рязани торжественно открыли памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. На открытие приехал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов. Также в церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, автор монумента Александр Рожников.
Архитектурно-скульптурная группа включает в себя 11-метровую стелу (в честь 11 погибших рязанских сотрудников), в верхней части которой размещены силуэты бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших. На гранитном постаменте размещены три бронзовые фигуры воинов разных поколений.
Завершилась церемония возложением гирлянды и цветов к подножию памятника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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