2019-11-08T14:38:36+03:00
Общество

В Рязань на открытие памятника приехал глава Росгвардии Виктор Золотов

11-метровая стела и скульптурная группа созданы в память 11 сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга
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Памятник открыли 8 ноября 2019 года.Памятник открыли 8 ноября 2019 года.
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В пятницу, 8 ноября, в Рязани торжественно открыли памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. На открытие приехал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов. Также в церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, автор монумента Александр Рожников.

Архитектурно-скульптурная группа включает в себя 11-метровую стелу (в честь 11 погибших рязанских сотрудников), в верхней части которой размещены силуэты бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших. На гранитном постаменте размещены три бронзовые фигуры воинов разных поколений.

Завершилась церемония возложением гирлянды и цветов к подножию памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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