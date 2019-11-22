На гастрономическом форуме презентовали напиток «Вкус Рязани»

СЕГОДНЯ 07:08 2019-11-22T07:08:42+03:00

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21 ноября в «Точке кипения» прошел городской форум ресторанной индустрии «HoReCa fest», сообщает пресс-служба городской администрации.

На форуме презентовали сувенирную продукцию с символикой новогодней столицы, которую представили кафе-кондитерская «Римские каникулы», «Музей истории рязанского леденца», муниципальное предприятие «Хлебозавод №3», КФХ «НашЪ ДарЪ», «Скопинская художественная керамика», музей «Фабрика игрушек» и другие. Одной из важнейших частей проекта была названа его официальная гастрономическая составляющая – десерт «Калинник» и напиток «Вкус Рязани»

Как отметили производители, состоит напиток из Иван-чая, шалфея, имбиря, чабреца, эвкалипта и зверобоя.

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ИСТОЧНИК KP.RU