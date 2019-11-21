2019-11-21T18:14:36+03:00
Недвижимость

Новостройки в ЖК «Шереметьевский квартал» – на старте продаж

Нынешние цены действуют только до 30 ноября
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8 ноября стартовали продажи квартир сразу в 2 новых домах ЖК «Шереметьевский квартал» от группы компаний СТРОЙПРОМСЕРВИС!

За 2 недели забронировано рекордное количество квартир по самым доступным ценам. Стартовые цены действуют только до 30 ноября!

ЖК «Шереметьевский квартал» – это уже 12 доминантных домов, домов-флагманов, которые связаны единой концепцией и стилем. Выбирайте!

11 очередь строительства – 385-квартирный дом.

12 очередь строительства – 180-квартирный дом.

Оба дома – монолитно-кирпичные с отделкой керамическим кирпичом. Предусмотрено индивидуальное отопление и множество планировочных вариантов квартир. На территории комплекса расположена большая гостевая парковка, при желании возможно оформление в собственность, здесь же обустроены современные и безопасные детские площадки.

Ведется строительство школы (срок сдачи в 2020 году). Огромное преимущество жилого комплекса – близость к историческому центру Рязани: всего 10 минут езды до площади. Свободы.

Телефон отдела продаж 247-000.

Выбрать и забронировать квартиру можно здесь.

При визите в офисы продаж, расположенных в ЖК «Шереметьевский квартал» или на ул. Маяковского, д.49, гарантируется дополнительная скидка на все квартиры!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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