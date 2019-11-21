40-летний рязанец выложил в сеть home video с бывшей возлюбленной

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-21T15:11:31+03:00

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В отношении 40-летнего жителя области рязанские следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По информации следователей, он сожительствовал с женщиной, но после ссоры пара решила расстаться. Однако по-хорошему не получилось: решив отомстить, в октябре этого года рязанец выложил в интернет видео с бывшей возлюбленной – интимного содержания. Записью заинтересовались полицейские, которые и вычислили мстителя.

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас следователи собирают доказательства. Наказания по этой статье: от штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU