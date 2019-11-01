В Рязани задержали 22-летнего иностранца, подозреваемого в развращении 12-летней девочки

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-01T12:34:40+03:00

Молодой человек требовал по интернету, чтобы его знакомая присылала неприличные фото

Изменить размер текста: A A

В Рязани заключен под стражу 22-летний иностранец – молодой человек подозревается в совершении развратных действий в отношении 12-девочки.

Следствием установлено, что в ноябре 2018 года парень познакомился в одной из социальных сетей с девочкой, проживающей в другом регионе. Они стали переписываться, в том числе на интимные темы. Молодой человек требовал, чтобы новая знакомая присылала ему фотографии обнаженных частей своего тела.

Следователи Московского межрайонного следственного отдела города Рязань СК России по Рязанской области вычислили и задержали злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжаются. Устанавливаются другие эпизоды незаконных действий со стороны молодого человека.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сотрудники рязанской гостиницы сдали 21-летнего сутенера

Молодой человек подыскивал для своей 16-летней подруги клиентов готовых платить за секс (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU