Сотрудники рязанской гостиницы сдали 21-летнего сутенера

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-04T11:32:50+03:00

Молодой человек подыскивал для своей 16-летней подруги клиентов готовых платить за секс

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Рязанские следователи завершили работу над уголовным делом, возбужденным в отношении 21-летнего рязанца, помогавшем 16-летней подруге искать мужчин, готовых заняться с ней сексом за деньги.

По версии правоохранительных органов, весной 2018 года молодой человек, узнав о трудном материальном положении знакомой, предложил ей заняться проституцией. Девушка противиться этому не стала и приняла предложение.

- С этого времени он подыскивал для нее клиентов, в том числе разместив на сайтах знакомств соответствующее объявление, где представлял ее совершеннолетней, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

Для встреч с клиентами парень снимал номера в одной из гостиниц. Однако ее сотрудники, заметив нежный возраст путаны, обратились в полицию.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией». В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU