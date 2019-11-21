Татьяна Панфилова: Мы сделаем все возможное, чтобы помочь рязанцам решить проблемы

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-21T12:58:07+03:00

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С 25 ноября по 1 декабря в регионе пройдет Единая неделя приема граждан, приуроченная к 18-летию «Единой России». Подробнее об этом рассказала руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

— Татьяна Николаевна, насколько востребован у рязанцев такой формат, как Единая неделя приема?

— Лучше всего об этом скажут цифры. В прошлом году в области за неделю 433 должностных лица приняли 1420 человек, по 860 обращения приняты решения. Только в региональной общественной приемной за неделю прошло 34 личных приема и 8 тематических встреч. Наиболее проблемные вопросы, с которыми обращаются граждане, связаны традиционно со сферами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городской среды, ремонта дорог.

— Где будут проходить приемы и к кому смогут обратиться жители области со своими проблемами?

— С 25 ноября по 1 декабря в региональной общественной приемной граждане смогут обратиться за помощью в решении проблем к депутатам всех уровней, главам областных министерств и ведомств, а также к секретарю регионального отделения партии Аркадию Фомину, главе Рязани Юлии Рокотянской, главе администрации областного центра Елене Сорокиной.

Запланирован ежедневный прием юриста правозащитного центра, который работает на базе приемной, «горячая линия» по вопросам ЖКХ. Кроме того, проведем несколько тематических круглых столов, которые будут посвящены переходу на национальную систему маркировки лекарств «Честный знак», вопросам защиты детей и льгот для многодетных семей.

— Как люди могут попасть на прием?

— Подробный график опубликован на сайте ryazan.er.ru и на страницах региональной партийной приемной в социальных сетях. Уточнить необходимую информацию и записаться на прием можно по телефонам приемной (4912) 28-43-13, 28-43-23.

— Приемы пройдут только на базе региональной партийной приемной, расположенной в Рязани?

— Традиционно к Единой неделе приемов присоединятся и местные общественные приемные, расположенные во всех муниципальных образованиях Рязанской области. Уточнить всю информацию можно по телефонам, указанным на сайте регионального отделения партии. Приглашаю всех жителей региона присоединиться к Единой неделе приема. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам решить ваши проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU