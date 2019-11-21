За экономическое развитие в Рязани будет отвечать Ирина Гончарова

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-21T11:46:19+03:00

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Начальником управления экономического развития администрации Рязани назначили Ирину Гончарову. Мария Ашихмина, исполнявшая обязанности руководителя, останется ее заместителем.

21 ноября на заседании комитета гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности Гончарову представили депутатам как бывшую сотрудницу Региональной энергетической комиссии. Она – одна из победителей конкурса в единый резерв управленческих кадров, который проводился областным правительством весной 2019 года. Тогда Гончарова работала начальником отдела перспективного развития АО «Рязанская Областная Электросетевая Компания».

Также стоит отметить, что новый начальник управления экономического развития руководит проектом создания парка «Переяславль» на территории, прилегающей к Рязанскому кремлю.

ИСТОЧНИК KP.RU