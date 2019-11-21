ЦПГИ передал «Коробку храбрости» в детскую областную больницу

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-21T11:01:21+03:00

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20 ноября, во Всемирный день ребенка, председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова передала «Коробку храбрости» сотрудникам областной детской больницы им. Н.В. Дмитриевой.

— Замечательно, что к акции присоединилось так много неравнодушных горожан. Ведь все мы знаем, что болезнь сама по себе не очень радостное событие, а в больничных стенах детям бывает подчас одиноко и страшно. Теперь же каждый маленький пациент после неприятной процедуры сможет выбрать в качестве награды любую понравившуюся игрушку и поднять себе настроение, — отметила Татьяна Панфилова.

В ходе акции удалось собрать достаточное количество подарков: альбомов, красок и карандашей, пластилина, книг и журналов, игрушек, наборов для поделок.

— Попадая в больницу, дети часто чувствуют себя несчастными, боятся уколов. Зная, что их ждет сюрприз после медицинской процедуры, мальчишкам и девчонкам будет немного легче и веселее переносить все тяготы болезни, — уверена заведующая приемным отделением ОДКБ Марина Кретова.

Напомним, «Коробка храбрости» — совместная акция Центра поддержки гражданских инициатив и благотворительного фонда «ДаДобро». Коробка была установлена в «Книжном барсе» на Московском шоссе. Любой желающий мог опустить в нее подарок для пациентов детской областной больницы.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU