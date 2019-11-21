2019-11-21T05:45:39+03:00
Общество

Суд вынес решение о ликвидации рязанского КПК «Четвертак»

Административный иск Центробанка России удовлетворен частично
Яков РЫКОВ
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Суд вынес решение о ликвидации рязанского КПК «Четвертак».Суд вынес решение о ликвидации рязанского КПК «Четвертак».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Советский районный суд вынес решение о частичном удовлетворении иска Центробанка РФ о принудительной ликвидации рязанского кредитного потребительского кооператива «Четвертак». Основание для ликвидации — отсутствие обязательного членства в саморегулируемой организации.

Суд возложил на председателя правления КПК «Четвертак» обязанность по ликвидации, представлению в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения процедуры ликвидации в срок, не превышающий шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Решение не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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