Суд вынес решение о ликвидации рязанского КПК «Четвертак»
Советский районный суд вынес решение о частичном удовлетворении иска Центробанка РФ о принудительной ликвидации рязанского кредитного потребительского кооператива «Четвертак». Основание для ликвидации — отсутствие обязательного членства в саморегулируемой организации.
Суд возложил на председателя правления КПК «Четвертак» обязанность по ликвидации, представлению в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения процедуры ликвидации в срок, не превышающий шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.
Решение не вступило в законную силу.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
КПК «Честный капитал»: «Мы ликвидировались, но деньги выплатим»
Рязанцам рассказали, как вернуть свои сбережения. Но сомнения в честности остались (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU