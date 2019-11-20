2019-11-20T17:53:02+03:00
Общество

Студентам РГУ на два месяца повысят стипендию

В университет поступили дополнительные деньги. Финансовое состояние вуза - стабильное
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Студентам РГУ на два месяца повысят стипендию.Студентам РГУ на два месяца повысят стипендию.
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В ноябре и декабре стипендия студентов Рязанского государственного университета имени Есенина увеличится на 1 тысячу рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе вуза.

— Речь идет пока только о ноябре и декабре, — говорит Дарья Стерлигова. — Повысить стипендию удалось благодаря появлению в университете дополнительных денег. Что касается последующих месяцев, то этот вопрос будет решаться отдельно.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время финансовая ситуация в университете – стабильная.

Напомним, ранее сообщалось, что Рязанский госуниверситет находится на грани разорения.

КАКИЕ СТИПЕНДИИ У СТУДЕНТОВ РГУ

С 1 сентября 2019 года в РГУ имени Есенина установлены следующие размеры стипендий:

Академическая стипендия студентам 1 курса:

- бакалаврам – 1750 рублей;

- магистрам – 1750 рублей.

Академическая стипендия:

- бакалаврам – 1800 рублей;

- магистрам – 1900 рублей.

Академическая стипендия отличникам:

- бакалаврам – 2300 рублей;

- магистрам – 2400 рублей.

Социальная стипендия:

- бакалаврам – 2600 рублей;

- магистрам – 2600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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