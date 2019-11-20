Студентам РГУ на два месяца повысят стипендию
В ноябре и декабре стипендия студентов Рязанского государственного университета имени Есенина увеличится на 1 тысячу рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе вуза.
— Речь идет пока только о ноябре и декабре, — говорит Дарья Стерлигова. — Повысить стипендию удалось благодаря появлению в университете дополнительных денег. Что касается последующих месяцев, то этот вопрос будет решаться отдельно.
Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время финансовая ситуация в университете – стабильная.
Напомним, ранее сообщалось, что Рязанский госуниверситет находится на грани разорения.
КАКИЕ СТИПЕНДИИ У СТУДЕНТОВ РГУ
С 1 сентября 2019 года в РГУ имени Есенина установлены следующие размеры стипендий:
Академическая стипендия студентам 1 курса:
- бакалаврам – 1750 рублей;
- магистрам – 1750 рублей.
Академическая стипендия:
- бакалаврам – 1800 рублей;
- магистрам – 1900 рублей.
Академическая стипендия отличникам:
- бакалаврам – 2300 рублей;
- магистрам – 2400 рублей.
Социальная стипендия:
- бакалаврам – 2600 рублей;
- магистрам – 2600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU