Рязанские синоптики обновили прогноз: ночью подморозит уже капитально
На Рязанскую область резко накатывается довольно крепкий для ноября мороз. Прогноз синоптиков областного Гидрометцентра на 21 ноября опубликовало региональное управление МЧС.
Согласно свежим данным метеорологов, в четверг будет облачная с прояснениями погода. В основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
Температура воздуха по области ночью снизится до -14...-9°С, днем столбики термометров вернутся к -6…-1°C.
Вниманию водителей: на дорогах условия для гололедицы!
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ИСТОЧНИК KP.RU