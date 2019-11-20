Рязанские синоптики обновили прогноз: ночью подморозит уже капитально

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-20T16:17:24+03:00

Предварительные -10°С, обещанные раньше, покажутся нам относительным теплом

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На Рязанскую область резко накатывается довольно крепкий для ноября мороз. Прогноз синоптиков областного Гидрометцентра на 21 ноября опубликовало региональное управление МЧС.

Согласно свежим данным метеорологов, в четверг будет облачная с прояснениями погода. В основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.

Температура воздуха по области ночью снизится до -14...-9°С, днем столбики термометров вернутся к -6…-1°C.

Вниманию водителей: на дорогах условия для гололедицы!

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ИСТОЧНИК KP.RU