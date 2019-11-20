2019-11-20T16:17:24+03:00
Общество

Рязанские синоптики обновили прогноз: ночью подморозит уже капитально

Предварительные -10°С, обещанные раньше, покажутся нам относительным теплом
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

На Рязанскую область резко накатывается довольно крепкий для ноября мороз. Прогноз синоптиков областного Гидрометцентра на 21 ноября опубликовало региональное управление МЧС.

Согласно свежим данным метеорологов, в четверг будет облачная с прояснениями погода. В основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.

Температура воздуха по области ночью снизится до -14...-9°С, днем столбики термометров вернутся к -6…-1°C.

Вниманию водителей: на дорогах условия для гололедицы!

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В связи с ухудшением погоды рязанская ГИБДД обратилась к водителям

Инспекторы просят автомобилистов срочно поменять резину на машинах и быть внимательнее на дорогах (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Леса на западе Рязанской области станут памятником природы
Студентам РГУ на два месяца повысят стипендию
В Рязани встретили ковчег с мощами Николая Чудотворца
По мнению уличных художников, российские космонавты уже побывали на Луне
На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество
Рязанский диспансер продлил часы работы для выдачи водителям медсправок
Рязанцы могут воспользоваться новой услугой Почты России «Легкий возврат»
Оксана Сагеева назначена прокурором Чучковского района
В Рязанской области увеличат плату за детсад
В Рязанской области больше недели ищут пропавшего 13-летнего мальчика
СК: сотрудник рязанской колонии продавал заключенным телефоны
На месте крупного пожара в селе Криуша обнаружили два трупа
В Новомичуринске исправили граффити, облачив девочку в советскую пилотку
Стартовал девятый конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Перекрытие движения в начале Михайловского шоссе снова продлили
ГИБДД проверила мойку самообслуживания на улице Спортивной
Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков