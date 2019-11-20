Стартовал девятый конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-20T11:28:17+03:00

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Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит девятый раз. Партнером соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

– Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений — несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри, – отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:

– печатная пресса;

– радио и телевидение;

– интернет-СМИ и информационные агентства;

– социальные медиа.

Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредило информационное агентство ТАСС.

– Для нас важно, чтобы телекоммуникационный рынок и рынок ИТ отрасли в России активно и качественно развивался, а такие мероприятия, безусловно, способствуют популяризации новых технологий. Мы хотим найти и поддержать свежие умы, готовые доступно и интересно рассказывать об инновационных технологических решениях, – сказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Итоги регионального этапа конкурса подведут в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU