Перекрытие движения в начале Михайловского шоссе снова продлили
На Михайловском шоссе в районе пересечения с Московским шоссе продолжаются работы на канализационном коллекторе. К 19 ноября, как планировалось, МП «Водоканал» не управилось, поэтому перекрытие продлено до 25 ноября.
Как сообщает пресс-служба администрации, такое решение приняли «в связи с необходимостью расширения котлована, предотвращения обрушения его краев из-за интенсивного движения большегрузного транспорта и выносом подземных коммуникаций».
Рязанцам напомнили, что из-за прекращения движения на участке городские маршруты №№10, 13 и 57, объезжают по Шоссейному переулку и улице Московской.
ИСТОЧНИК KP.RU