2019-11-20T11:19:29+03:00
Недвижимость

Перекрытие движения в начале Михайловского шоссе снова продлили

МП «Водоканал» продолжает колдовать над коллектором. Теперь открыть проезд надеются 25 ноября
Антон КОНОВАЛОВ
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На Михайловском шоссе в районе пересечения с Московским шоссе продолжаются работы на канализационном коллекторе. К 19 ноября, как планировалось, МП «Водоканал» не управилось, поэтому перекрытие продлено до 25 ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации, такое решение приняли «в связи с необходимостью расширения котлована, предотвращения обрушения его краев из-за интенсивного движения большегрузного транспорта и выносом подземных коммуникаций».

Рязанцам напомнили, что из-за прекращения движения на участке городские маршруты №№10, 13 и 57, объезжают по Шоссейному переулку и улице Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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