2019-11-20T06:10:28+03:00
Происшествия

Рязанец спилил в клепиковских лесах деревья почти на полмиллиона рублей

Под пильную цепь попали осина, сосна и береза. Суд признал его виновным и назначил наказание
Яков РЫКОВ
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Он приехал на один из участков Клепиковского лесничества и вместе со своими знакомыми бензопилой спилил 81 дерево.Он приехал на один из участков Клепиковского лесничества и вместе со своими знакомыми бензопилой спилил 81 дерево.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Клепиковском районе осудили местного жителя за незаконную рубку деревьев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте прошлого года мужчина решил заготовить древесину, однако официального разрешения для этого он не получил. Он приехал на один из участков Клепиковского лесничества и вместе со своими знакомыми бензопилой спилил 81 дерево пород береза, осина и сосна. Таким образом он причинил материальный ущерб государству на сумму 476 615 рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен возместить весь причиненный ущерб.

Отдельно отмечается, что его приятели были введены им в заблуждение, и думали, что пилят деревья на законных основаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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